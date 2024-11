Usa24, Franzi “Le relazioni commerciali con l’Italia resteranno forti”

5 Novembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Noi confidiamo che non ci sarà nessuna novità” dopo il voto Usa, “in quanto l’Italia e gli Usa sono legati da una forte relazione commerciale che si è sviluppata e rafforzata negli anni, è dal 1915 che l’AmCham Italy lavora in questa direzione e siamo certi che sarà la direzione anche per il futuro”. Così Luca Franzi, vicepresidente vicario di AmCham Italy, in occasione dell’evento organizzato in collaborazione con il Consolato Generale USA a Milano, dedicato alle elezioni presidenziali americane. A chi gli chiede se le ricette economiche dei due candidati devono preoccuparci come italiani, sottolinea che “è troppo presto per dirlo, aspettiamo di vedere gli esiti delle elezioni e potremo dare delle valutazioni più concrete. Noi siamo ottimisti”.

