Valentino “La Sicilia per Sparkle è molto importante”

Febbraio 29, 2024

PALERMO (ITALPRESS) – "La Sicilia per Sparkle è assolutamente un elemento molto importante della nostra infrastruttura e dell'ecosistema dei collegamenti che abbiamo". Lo ha dichiarato Giuseppe Valentino, vicepresidente di Sparkle, a margine dell'ultima tappa di OpNet Wholesale Castle Tour, che ha visto all'hotel Villa Igiea di Palermo confrontarsi gli operatori locali e gli esponenti delle telecomunicazioni nazionali e internazionali.