Vance “SIamo molto addolorati per la morte di Papa Francesco”

23 Aprile 2025

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vorrei dire solo un paio di parole sul Santo Padre. Ho avuto modo di vederlo molto brevemente la mattina di Pasqua. Sapevo che era molto malato ma non mi rendevo conto di quanto fosse grave. La cosa per cui ricorderò sempre Papa Francesco è che è stato un grande pastore. Le persone ai margini, i poveri, coloro che soffrivano a causa di malattie: vedevano in Papa Francesco un difensore, e credo una vera espressione dell’amore cristiano. Siamo molto addolorati per la sua scomparsa”. Così il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ricorda il pontefice, scomparso nel giorno di Pasquetta.

abr/gtr

(Fonte video: Rapid Response 47)