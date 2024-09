Varese, denunciati 4 titolari di sale slot per abusiva prestazione

9 Settembre 2024

​ VARESE (ITALPRESS) – Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno determinato la sospensione della licenza di pubblica sicurezza, al termine di quattro interventi nei confronti di sale slot nei comuni di Gallarate, Arsago Seprio e Somma Lombardo, nei confronti di un esercizio commerciale.(ITALPRESS)

