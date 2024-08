Varese, intensificati i controlli su B&B e case vacanze

12 Agosto 2024

​ VARESE (ITALPRESS) – Quattordici interventi già conclusi, di cui 13 con esito irregolare e oltre 10 ancora in corso. Sono i numeri della Guardia di Finanza di Varese, i cui controlli hanno consentito il recupero a tassazione dei canoni di locazione, derivanti dai cosiddetti “affitti brevi”, percepiti e non dichiarati, e l’accertamento di ulteriori violazioni amministrative.

