Varese, sequestrato opificio industriale con dormitori abusivi

4 Novembre 2024

​ VARESE (ITALPRESS) – I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese hanno sequestrato un opificio con annessi spazi utilizzati quali dormitori abusivi, ove veniva svolta, da cittadini cinesi, l’attività di confezionamento e produzione di capi d’abbigliamento di note griffe.(ITALPRESS)