Via D’Amelio, Russo “Da Fdi iniziative a Palermo e Catania”

11 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Anche quest’anno la comunità di Fratelli d’Italia, ricorda e riflette sul sacrificio di Paolo Borsellino, della scorta e di tutti i caduti nella lotta alla mafia. Il 18 ci sarà la consueta edizione di ‘Parlate di mafia’ a Catania, con una serie di dibattiti che approfondiranno lo stato attuale della lotta alla criminalità”. Lo ha detto il presidente provinciale di FdI Palermo, senatore Raoul Russo, a margine della presentazione delle iniziative di Fratelli d’Italia per il prossimo 18 e 19 luglio, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio nella quale trovarono la morte il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. “Venerdi ci sarà una conferenza stampa a Palermo per illustrare quanto fatto in questo anno di attività in commissione antimafia . ha aggiunto -, poi parteciperemo alla tradizionale fiaccolata.

