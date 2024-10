Via libera dal Governo alla manovra da 30 miliardi

16 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha varato la manovra economica. Previsti interventi con effetti pari a circa 30 miliardi nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. La manovra rende strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento delle aliquote IRPEF articolata su tre scaglioni già in vigore nell’anno in corso. Sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali e viene introdotta anche una Carta per i nuovi nati che riconosce 1.000 euro ai genitori entro la soglia Isee di 40 mila euro.

Sulle pensioni sono confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione ma restano al lavoro. Tra le coperture per la manovra saranno previsti dei contributi da parte del settore bancario e assicurativo.

sat/mrv