Vino, Verona si prepara a ospitare un museo internazionale

25 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ VERONA (ITALPRESS) – Verona si prepara a ospitare il primo museo internazionale del vino in Italia. Il progetto è stato presentato nel corso del convegno “I Musei del Vino tra Cultura, Innovazione e Promozione Territoriale”. La prima parte della giornata ha concentrato l’attenzione sullo sviluppo del MUVIN di Verona, che si appresta a passare dalla fase progettuale a quella realizzativa.

f17/sat/gtr