Vino, Zoppas “Momento internazionale complesso ma l’export tiene”

2 Agosto 2024

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “È una bellissima iniziativa. Un invito dal presidente Giovanni Malagò e da Lorenzo Tersi che sono persone molto sensibili alle tematiche dell’export, in questo caso del vino. Non c’è momento migliore che avere un megafono come quello delle Olimpiadi e soprattutto di Casa Italia in Francia, a casa del nostro migliore – nel senso buono del termine – ‘rivale’ in termini di vino per raccontare, promuovere e toccare i vari temi di un settore che in questo momento sta vivendo un periodo particolare”. Lo ha detto all’Italpress Matteo Zoppas, presidente dell’ICE, in occasione dell’evento “I vini italiani fanno squadra a Parigi” che si è svolto a Casa Italia, nella capitale francese.

“Sappiamo benissimo – ha continuato – che ci sono state ripercussioni dovute alla pandemia e alle situazioni geopolitiche che sta vivendo il nostro globo. L’export del vino, però, fino ad oggi ha tenuto. Oggi abbiamo un momento di incertezza per il futuro che arriva ancora da situazioni di capacità di spesa e di consumo da parte del consumatore soprattutto per quanto riguarda i vini di media fascia ma ci sono anche perle che stanno avendo una crescita importantissima, sia in termini di volume che di fatturato, con una costruzione del valore vero del prodotto”.

