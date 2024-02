Violenta grandinata nell’Agrigentino, disagi alla viabilità

Febbraio 28, 2024

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Violenta grandinata su parte dell'Agrigentino. Un'intensa perturbazione ha attraversato i comuni rivieraschi portando allagamenti localizzati e ricoprendo le città di uno spesso strato di grandine. Anche la città dei Templi. Disagi alla viabilità, con automobilisti costretti a rifugiarsi sotto i ponti e a sospendere la marcia soprattutto per l'improvvisa presenza di ghiaccio. Non si sono, al momento, registrati danni: per la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla. xo6/vbo/red