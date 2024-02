Volo “Da telemedicina un aiuto contro gli accessi inutili in ospedali”

Febbraio 14, 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “La telemedicina può evitare gli accessi inutili o inappropriati negli ospedali: sarà un modo per renderli molto più capaci di assicurare assistenza verso soggetti che hanno bisogno di cure di alta intensità”. Così Giovanna Volo, assessore alla Salute della Regione siciliana, a margine del convegno “I servizi di telemedicina nella medicina del territorio”, promosso dalla Fondazione italiana di medicina digitale nel capoluogo siciliano.

