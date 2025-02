Waterfront Palermo, Monti “Qualche ritardo con consegne dell’acciaio”

24 Febbraio 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “L’interfaccia porto-città è in fase di realizzazione: il primo lotto si dovrebbe concludere a maggio, il secondo con un ulteriore anno di lavori”. Così il presidente dell’Autorità portuale per la Sicilia occidentale Pasqualino Monti a margine di un incontro con la comunità dei porti del network al Palermo Marina Yachting. “Siamo in linea con le dinamiche contrattuali, ma abbiamo avuto qualche ritardo con l’acciaio – prosegue Monti – Purtroppo le acciaierie nel nostro continente soffrono e ci sono stati ritardi nelle consegne. Abbiamo messo in campo un lavoro importante, nonostante al contempo lì ci sia in fase di realizzazione un’altra opera del Comune come l’anello ferroviario: abbiamo trovato un equilibrio per riuscire ad andare avanti“. xd8/vbo/gtr