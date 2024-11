Zaia “Realizzeremo in Veneto un nuovo hospice pediatrico”

5 Novembre 2024

​ VENEZIA (ITALPRESS) – “In tutta Italia ci sono otto hospice pediatrici e il massimo segnale di civiltà che si possa dare è quello di occuparsene. Noi abbiamo avuto il primo hospice italiano pediatrico ormai quasi quarant’anni fa e oggi ci poniamo l’obiettivo di realizzarne uno da 16 milioni di euro – la Regione ne mette 9 – per dodici nuove stanze e quindi per dare ancora una risposta ai tanti bimbi in età pediatrica che hanno bisogno di cure. Grazie alla Fondazione ‘La Miglior Vita Possibile’, oggi noi possiamo dire con certezza ai veneti che si sta realizzando il progetto”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia a margine della presentazione del libro “La casa di Adam” del giornalista Stefano Vietina per Marsilio editore.

