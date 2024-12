Zaia “Referendum autonomia se si farà bisogna trovare chi va a votare”

12 Dicembre 2024

​ VENEZIA (ITALPRESS) – “Il Referendum è un istituto della democrazia. Adesso vedremo cosa dirà la Corte Costituzionale, perchè il percorso non è finito e cercheremo di capire alla fine se sarà referendum oppure no, al momento non lo è”. Lo dice a margine della riunione del Consiglio regionale il Presidente del Veneto, Luca Zaia in merito alla dichiarazione della Cassazione sulla legittima richiesta di referendum per l’abrogazione totale della legge Calderoli sull’autonomia differenziata. “Siamo abitati a questi colpi di scena sull’autonomia – aggiunge -. Quando abbiamo convocato il nostro referendum ce l’hanno impugnato e siamo dovuti andare in Corte Costituzionale e avere una sentenza per farlo. Staremo a vedere e se sarà autorizzato sarà un problema di chi presenta il referendum trovare chi va a votare” conclude il governatore veneto.

tvi/red

(fonte video – ufficio stampa Regione Veneto)