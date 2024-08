Zangrillo “Fitto conosce bene l’Europa, merita ruolo di commissario”

29 Agosto 2024

Your browser does not support the video tag.

​ TORINO (ITALPRESS) – “Sicuramente noi meritiamo di avere una vicepresidenza di peso, perché il nostro Paese è un Paese nello scacchiere europeo assolutamente importante. Quindi abbiamo il diritto di essere adeguatamente rappresentanti. Io non posso dire chi sarà designato come Commissario, certamente mi sento di ribadire quanto detto dal segretario Tajani in questi mesi: abbiamo un nostro ministro, Raffaele Fitto, che è una persona che conosce molto bene l’Europa, conosce meccanismi di funzionamento dell’Europa, ha delle deleghe molto importanti Nell’attuale pagina governativa, quindi, è una persona che certamente merita di avere il ruolo di Commissario, quindi ho molta fiducia”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, al termine di una visita al carcere di Torino, in merito alla designazione del commissario europeo per l’Italia nella prossima commissione.

xb2/col3/mrv