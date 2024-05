VISTA, la più grande competizione riservata ai tecnici di Volvo Trucks

29 Maggio 2024

BERGAMO (ITALPRESS) – Il motto è molto semplice: “More than a competition”, più di una competizione.

Un modo per poter rafforzare lo spirito di squadra e per far crescere individualmente ogni tecnico andando ad esaltare competenze e qualità del singolo. La sede italiana di Volvo Trucks (Bergamo, Zingonia) ha ospitato le semifinali mondiali del VISTA 2024, competizione dedicata ai tecnici specializzati: l’attuale edizione è iniziata il 7 novembre con ben 4500 squadre iscritte che si sono sfidate nei 3 round teorici previsti. Le migliori 120 squadre si sono successivamente qualificate alle semifinali, tra queste cinque team italiani hanno avuto la possibilità di affrontare le varie prove per poter strappare il pass in vista delle finali che si terranno a Gòteborg (Svezia), dal 9 al 13 settembre 2024. “Vista è veramente importante perchè è un allenamento – ha dichiarato Anna Rogbrant, Vista Project Manager -, è un programma di sviluppo delle competenze per tutti i tecnici del mondo. E’ un modo per migliorarsi, per la soddisfazione del cliente, per migliorare anche l’intervento diretto e renderlo più veloce possibile”. L’obiettivo è quello di affrontare i vari problemi che vengono simulati in ogni stazione in un tempo limite (circa 25 minuti), una situazione che permette a tutti i tecnici di sfruttare le proprie competenze singolarmente, ma anche costruire lo spirito e l’orgoglio di squadra, migliorando appunto se stessi: ogni tecnico è chiamato a dimostrare le proprie conoscenze e capacità, oltre all’abilità di lavorare insieme al proprio team. “Vogliamo che le officine giochino in casa, riescano a crescere, sia dal punto di vista personale che di squadra. Dietro VISTA ci sono una serie di aggettivi che descrivono alla perfezione questa competizione estesa in tutto il mondo – ha dichiarato Vista Project Manager (Italy) Enrico Invernizzi -, sappiamo quanto Volvo Trucks tenga a questa competizione. Per quanto riguarda le prove, simuliamo guasti sui veicoli che entrano in officina, i tecnici devono cercare di risolvere i problemi, trovare le informazioni giuste nei nostri sistemi fino a mettere di nuovo in moto il veicolo. Abbiamo anche una stazione interessante che riguarda la realtà virtuale, il team lavorerà dunque in squadra per portare a termine l’obiettivo”.

Non soltanto prove da superare, oltre ai vari test l’evento permetterà a tutti di vivere momenti di networking e scambio di conoscenze tra colleghi e professionisti del settore che provengono da tutto il mondo.

“C’è un problema nel trovare tecnici specializzati in tutto il mondo – ha dichiarato l’amministratore delegato di Volvo Trucks Italia Giovanni Dattoli -, l’obiettivo di questa competizione è

quello di generare orgoglio e capire cosa c’è dietro la riparazione del veicolo. E’ un modo per cercare di creare uno spirito di squadra. Per noi è un piacere ospitare questo evento, respiriamo tanta energia e accogliamo persone da tutto il mondo, vedere tutto ciò è una sfida bellissima”. Le semifinali termineranno il 20 giugno, poi il round finale dal 9 al 13 settembre, in Svezia.

– foto pia/Italpress –

(ITALPRESS).