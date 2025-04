Vittoria e play-off per Detroit, 5 punti di Fontecchio a Toronto

5 Aprile 2025

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una vittoria che vale, a Est, l’accesso ai play-off. Obiettivo raggiunto da Detroit, che nella notte italiana della regular-season dell’Nba si impone per 117-105 sul parquet dei Toronto Raptors, eliminati invece dalla lunga volata per il titolo.

A rubare la scena, in casa Pistons, è la ‘mano caldà di Hardaway, a referto da top-scorer con un bottino personale di 23 punti contro i 22 dell’idolo di casa Walter e i 21 dei suoi compagni di squadra Beasley e Duren. A contribuire al successo della franchigia del Michigan è anche Simone Fontecchio: l’ala piccola pescarese, classe 1995, infila 5 punti, 1 rimbalzo e 1 assist in 14 minuti di impiego.

Restando a Est, play-off raggiunti anche per Cleveland, i campioni in carica di Boston, New York e Indiana: i Cavaliers la spuntano in volata per 114-113 sul campo dei San Antonio Spurs con 26 punti di Mitchell e 25 di Mobley, i Celtics non hanno particolari problemi nel mettere al tappeto per 123-103 i Phoenix Suns nonostante i 37 punti realizzati da Booker e i Pacers dominano per 140-112 Utah Jazz, che può solo consolarsi per i 27 punti di Sexton, il più prolifico dell’incontro. Fuori dai giochi, invece, i Charlotte Hornets, che si arrendono per 125-102 ai Sacramento Kings, trascinati dai 49 punti complessivi della coppia LaVine-Sabonis.

A Ovest, post-season assicurata per Oklahoma City Thunder nonostante la sconfitta (indolore) per 125-111 in casa degli Houston Rockets, promossi a loro volta. Niente da fare per i New Orleans Pelicans, messi ko per 124-108 dai Los Angeles Lakers (35 punti di Doncic, 30 di Reaves e 27 di James).

Altri risultati: Chicago Bulls-Portland Trail Blazers 118-113; Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 125-111; Golden State Warriors-Denver Nuggets 118-104; Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks 114-91.

