Addio a James Earl Jones, voce di Mufasa ne “Il re leone” e Darth Vader

È morto a 93 anni nella sua casa nella contea di Dutchess, a New York, James Earl Jones: uno tra i più grandi attori teatrali e cinematografici del mondo e voce intramontabile e indimenticabile di Darth Vader in “Star Wars” ma anche Mufasa ne “Il re leone”. Nel 1982 era stato anche l’antagonista del film Conan il barbaro, uno dei film più famosi di Arnold Schwarzenegger.

Una carriera tutt’altro che in salita, caratterizzata da balbuzie da adolescente e diversi episodi di discriminazione razziale che non hanno spento il suo talento, portandolo ad essere uno dei pochi artisti ad aver vinto l’EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony): ha ricevuto due Primetime Emmy Awards, un Daytime Emmy, uno spoken-word Grammy Award nel 1977 e tre Tony Awards, oltre ad un Oscar alla carriera e un teatro a Broadway, nel 2022, rinominato in suo onore.

di Raffaela Mercurio