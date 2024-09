Addio a Kris Kristofferson, leggenda della musica country e attore

Kris Kristofferson, vera e propria leggenda della musica country innovativa e star del cinema e della tv di Hollywood, è morto nella sua casa di Maui, alle Hawaii. Aveva 88 anni. A darne notizia è stata la famiglia, vicina a lui fino all’ultimo: “Siamo tutti così fortunati per il tempo trascorso con lui. Grazie per averlo amato in tutti questi anni e quando vedete un arcobaleno, sappiate che ci sta sorridendo dall’alto”.

Vincitore di quattro Grammy Award, sfondò come autore di successi country con ‘For the Good Times’ (Ray Price, 1970), ‘Sunday Morning Coming Down’ (Johnny Cash, 1970) e ‘Help Me Make It Through the Night’ (Sammi Smith, 1971). La sua canzone ‘Me and Bobby McGee’, dedicata alla sua ex amante Janis Joplin nel 1971, divenne un successo pop al numero 1 in classifica per mesi.

Nel 1977, in coppia con Barbra Streisand, ha vinto un Golden Globe come rockstar dissoluta nella terza versione di ‘È nata una stella’.

di Raffaela Mercurio