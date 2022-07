Andrey Kezzyn: il fotografo russo che riproduce Klimt e aiuta gli ucraini

Qualche km più a Ovest, a Berlino, Kezzyn conserva nel suo studio una coperta dorata e gli basta un attimo per ripensare alle auree pitture tipiche di Klimt: “L’ho presa in mano e ho capito che era arrivato il momento di realizzare questo progetto”, racconta.

Per mettere in scena l’opera, Kezzyn e Kazimirova assumono due modelli che assomigliano a Yulia e Yuri per vestire i panni di un militare ucraino e della sua amante. Invece di trovarsi in una scalinata, come nell’originale di Klimt, la coppia si nasconde in una baracca dalle pareti blu: il giallo dei vestiti e il blu rappresentano i colori della bandiera ucraina.