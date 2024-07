Autori in Costa: dal 2 agosto ritorna la kermesse sarda con Daniele Capezzone

È ritornata l’estate e la voglia di svago, relax ma anche di cultura: per il quarto anno consecutivo La Ragione vi invita a conoscere da vicino grandi autori e magnifiche storie nella kermesse “Autori in Costa”.



Nella splendida location dell’Hotel delle Rose a Porto Cervo – lontana dal caos dei luoghi più affollati della perla della Costa Smeralda – scrittori e personaggi del mondo dello spettacolo si alterneranno per raccontare e raccontarsi moderati dal direttore Fulvio Giuliani.



Si parte il 2 agosto con Daniele Capezzone: giornalista, direttore editoriale di Libero, saggista ed ex deputato della Repubblica italiana, presenterà il suo ultimo libro “E basta con ‘sto fascismo” (edito da Piemme edizioni). Un liberty speech sfrontato, che chiama in causa in modo esplicito gli avversari della sua visione e pure gli amici e gli alleati troppo timidi, o disorientati, o confusi sul senso stesso della battaglia da ingaggiare. È a suo modo un piccolo manifesto liberale e libertario, che non mancherà di suscitare polemiche e aspre reazioni.



Vi aspettiamo il 2 agosto, a partire dalle ore 19:00, all’Hotel delle Rose a Porto Cervo e sui nostri canali social e sito, www.laragione.eu, per seguire tutti gli eventi di “Autori in Costa”.

Partner dell’evento: Ferrari Trento e Adnkronos