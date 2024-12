Cernobbio, Villa Bernasconi rinasce a Natale

Viilla Bernasconi, il museo nella storica dimora di Cernobbio, si prepara a far rivivere il fascino di un’epoca passata. Dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, l’allestimento natalizio, curato dall’interior stylist e art buyer Silvia Pio, unirà arredi in stile o d’epoca a opere d’arte contemporanea, creando un’atmosfera calda, elegante e magica.

Durante le festività, il museo proporrà un viaggio narrativo inedito attraverso un racconto natalizio scritto da Cristina Quadrio, ambientato nei primi del Novecento. I visitatori seguiranno i personaggi della villa nei preparativi tipici dell’epoca: dalla scelta del menu alla scrittura dei biglietti di auguri, fino alla letterina a Babbo Natale dei più piccoli. Grazie a un percorso immersivo che combina narrazione crossmediale e nuove tecnologie emozionali, Villa Bernasconi offrirà un’esperienza culturale unica, capace di incantare grandi e piccoli.

Laboratori per le scuole, concerti, animazioni teatrali e letture renderanno l’esperienza ancora più ricca e coinvolgente, di sala in sala, fino a giungere in torretta dove prenderà il via un viaggio fantastico in 3D in cui i bambini, indossando un visore per la realtà aumentata voleranno in slitta con Babbo Natale in mongolfiera, sopra le case di Cernobbio per aiutarlo nella distribuzione dei regali (su prenotazione).

Per tutte le info in più: https://www.villabernasconi.eu/