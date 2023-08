Ci risiamo. L’ennesimo pretesto per amplificare polemiche inconsistenti, utilizzando il web come ‘sfogometro’. Questa volta a farne le spese Bradley Cooper e il suo film “Maestro” che verrà presentato alla prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

La pellicola, da lui diretta e interpretata, racconta la travagliata storia d’amore tra il celebre compositore Leonard Bernstein, scomparso nel 1990, e sua moglie Felicia Montealegre, interpretata da Carey Mulligan. La critica succeduta alla pubblicazione del trailer è di antisemitismo. Si, avete capito bene: antisemitismo.

Bradley Cooper avrebbe accentuato la grandezza e la forma arcuata del naso di Bernstein come da ‘tipico’ naso ebreo. E no, non per rendere ancora più realistica l’interpretazione, ma per seguire uno stereotipo neanche così velatamente razzista. Si tratterebbe di un altro caso di ‘whitewashing’ nel cinema, ovvero quel fenomeno di assegnare a un attore caucasico il ruolo di un personaggio di un’altra etnia per agevolare l’immedesimazione del pubblico.