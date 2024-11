La banana della discordia -IL VIDEO

Riepilogando. La “Banana di Cattelan” (che in realtà si intitolerebbe “Comedian”, ma che l’universo mondo chiama ormai soltanto così) è stata venduta più di una settimana fa per 6 milioni di dollari abbondanti a un tycoon cinese che – furbacchione – ha approfittato della spesa per ricavarne un’imbarcata di visibilità urbi et orbi. Normale, per questi tempi di algoritmi e mezzucci pro viralità. Meno normale che l’eco di quell’asta per soli miliardari continui a riverberarsi senza sosta, fra indignazione («È solo una banana appesa al muro»), scandalo («Se l’è mangiata!»), soliti esempi (la merda d’artista, i tagli nella tela), spiegazioni illuminanti («Sono provocazioni»).

Sono andati a intervistare l’ambulante che vendette la banana a Cattelan. Chissà se all’epoca qualcuno raccolse le lamentele del fornitore della tela poi sgarrata da Fontana. O se si cercò il banco della frutta da dove provenivano le arance con cui Maradona improvvisava infiniti e artistici palleggi extra-campo. Altri tempi.

Di Valentino Maimone