La danza dei giganti: la parata planetaria che vedrà l’allineamento di sei pianeti – IL VIDEO

Nel nostro sistema solare il prossimo 21 gennaio avrà inizio un fenomeno chiamato allineamento planetario che coinvolgerà ben 6 pianeti e sarà visibile a occhio nudo. Sebbene sia convinzione comune che i pianeti del sistema solare orbitino tutti intorno al sole sullo stesso piano, in realtà ogni orbita ha diverse inclinazioni. I pianeti seguono il Sole nella sua orbita attorno al centro della Via Lattea (la nostra galassia) che impiega circa 230 milioni di anni a compiere un giro. Nel frattempo, tutti i pianeti del sistema solare lo seguono come dei grandi satelliti in una spirale ellittica con orbite che hanno inclinazioni differenti tra loro. L’allineamento planetario, dunque, avviene quando in determinati periodi ci sono più pianeti che si trovano contemporaneamente dallo stesso lato del Sole, nello stesso quadrante celeste.

Martedì sera al calar delle tenebre, nelle prime due ore dopo il tramonto, ben 6 pianeti (Marte, Giove, Urano, Nettuno, Venere e Saturno) si allineeranno nel cielo stellato e 4 di questi saranno facilmente visibili ad occhio nudo (Marte, Giove, Venere e Saturno). Servirà invece l’ausilio di un telescopio ad alta potenza per riuscire a osservare Urano e Nettuno che si trovano all’estremità dal nostro sistema. Al giorno d’oggi ci sono molte applicazioni gratuite che scansionano il cielo e indicano la posizione degli astri in pochi istanti, ma se si vuole fare alla vecchia maniera ecco alcune indicazioni da seguire.

Nell’emisfero settentrionale, il nostro, poco dopo il crepuscolo, guardando a est Marte brillerà all’orizzonte emanando il suo caratteristico colore rossastro e appena sopra, nella costellazione del Toro, si potrà ammirare Giove, ben distinguibile per via della sua luminosità. Dove invece il Sole tramonta, verso ovest, sarà possibile osservare Saturno e appena sopra Venere, nello stesso quadrante si può osservare Nettuno e andando con lo sguardo verso oriente si incontrerà Urano. Ovviamente, sarà necessario allontanarsi dall’inquinamento luminoso delle città: campagne, montagne o spiagge rappresentano luoghi ideali per la contemplazione del palcoscenico celeste. L’importante è farlo prima delle 19:30, orario in cui si “chiude il sipario”.

L’allineamento durerà circa un mese a partire, ma è stata scelta la data simbolica del 21 gennaio perché si tratta del momento in cui sarà maggiormente visibile da più luoghi nel mondo. La data ideale per osservare la volta celeste varia in base alla propria posizione, il 18 gennaio è il turno di Abu Dhabi e Hong Kong, il 21 Tokyo, il 22 New York e il 23 Atene e Roma nel settore celeste di 155 gradi. Mentre è comune vedere due o tre pianeti allineati, diventa molto più raro vederne sei o addirittura sette. Il prossimo 28 febbraio ci sarà un nuovo allineamento al quale si aggiungerà Mercurio e saranno in tutto sette i pianeti visibili. L’ultima grande parata planetaria ha avuto luogo l’8 aprile 2024 e anche in quell’occasione tutti i pianeti si trovavano nello stesso quadrante.

