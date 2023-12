La Ragione presenta il suo Hub Culturale

Vi aspettiamo domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 18:30 al California Bakery Garden & Lounge in corso di Porta Ticinese 58 – Milano

Domani mercoledì 13 dicembre vi aspettiamo alle ore 18:30 per inaugurare il nuovo hub culturale de La Ragione, presso il ristorante California Bakery Garden & Lounge, a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo, in Corso di Porta Ticinese 58 a Milano.

Durante la serata, il direttore Fulvio Giuliani presenterà la squadra nata dall’Academy interna e lo spazio dedicato agli eventi patrocinati da La Ragione, il cui obiettivo sarà quello di contribuire a diffondere bellezza e cultura nel capoluogo lombardo.

Un luogo pensato per ospitare dibattiti, rassegne, presentazioni, one to one ed eventi. Vi aspettiamo numerosi!