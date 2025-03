Per il quinto anno consecutivo l’Università La Sapienza di Roma è la migliore facoltà negli Studi classici nella classifica Qs World University Rankings by Subject. Quest’anno ci sono 56 università italiane su 632 piazzamenti

La Sapienza ancora prima al mondo per studi classici. Per il quinto anno consecutivo l’Università La Sapienza di Roma è la migliore facoltà negli Studi classici nella classifica Qs World University Rankings by Subject. Tallonata, per la prima volta, non più da Oxford e Cambridge (scese rispettivamente al quarto e al quinti posto) ma dalla new entry cinese Peking University.

La Bocconi mantiene le sue posizioni in Economia e Marketing. La Normale di Pisa, pur perdendo tre posizioni (dal quinto all’ottavo), resta nella top 10 per gli studi classici. E c’è anche una nuova entrata, l’ Università IUAV di Venezia che sale di sei posizioni. Fino ad occupare il nono posto al mondo per Storia dell’arte.

Le Università italiane continuano a imporsi nella classifica anche grazie al Politecnico di Milano: al sesto posto per Arte e Design (sale di un posto rispetto al 2024), settimo per architettura, dodicesimo in Meccanica, tredicesimo in Ingegneria Civile e 21eismo posto in Ingegneria e tecnologia.

Bene anche il Politecnico di Torino che sale di un posto in Ingegneria del Petrolio (17esimo), mentre la Bocconi conquista anche il 12esimo posto in management (dal 16esimo) e il 19 esimo in Accounting (era 17esima).

Quest’anno nella classifica QS ci sono 56 università italiane con 632 piazzamenti in classifica nelle 55 discipline accademiche analizzate. A livello globale, l’Italia si colloca al settimo posto per numero di voci in classifica e per numero di università classificate. Tra i Paesi dell’Unione Europea presenti in questo studio, l’Italia occupa il secondo posto per numero di posti in classifica complessivi, dietro solo alla Germania. Uno strumento il Qs tra i più utilizzati dalle famiglie nel momento della scelta della facoltà.

Di Claudia Burgio