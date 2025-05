“L’Arte Infinita”, dietro le quinte dei sogni

Fino a domenica 18 maggio 2025, alla Fabbrica del Vapore di Milano, è visitabile la mostra “L’Arte Infinita”: un’esperienza immersiva e interattiva che accompagna i visitatori alla scoperta dei trucchi, degli effetti speciali pratici e delle magie artigianali che hanno reso indimenticabili i grandi classici del cinema degli anni ’80.

Un viaggio dietro le quinte di film iconici come “La Storia Infinita” – che celebra il suo 40° anniversario – “Dark Crystal“, “Dune“, “Labyrinth“, “Cocoon“, “Willow“, “Superman“, le saghe di “Harry Potter” e “007“, fino alle serie cult come Star Trek. Un’occasione per scoprire come venivano realizzati mondi fantastici, creature straordinarie, disastri naturali, viaggi nello spazio e illusioni mozzafiato, direttamente da chi li ha creati.

“L’Arte Infinita” è una produzione originale GoPractical – in collaborazione con FXLAB, e co-prodotta dalla Fabbrica del Vapore e dal Comune di Milano – ed è la prima mostra in Italia dedicata esclusivamente alle arti e alle tecniche analogiche tradizionali degli effetti speciali: un tributo concreto a quell’artigianalità che ha fatto sognare intere generazioni, oggi sempre più minacciata dalla standardizzazione digitale. Un’esperienza da non perdere per chiunque sia amante non solo dei film di fantascienza, ma anche solo del cinema in generale. A colpire è la cura del progetto, dai filmati didattici dettagliati che svelano i segreti dietro ad alcune scene iconiche, fino ai cimeli da vedere con i propri occhi.

All’ingresso, un breve cortometraggio con Marcello Baretta (curatore della mostra) e Tami Stronach – l’Infanta Imperatrice de “La Storia Infinita” – ci accoglie rievocando il finale del film. Il messaggio è chiaro: il cinema digitale, privo di materia, lascia solo il Nulla. L’invito è a tornare a sognare riscoprendo la magia degli effetti speciali pratici e del cinema analogico. In un’epoca in cui l’industria cinematografica punta tutto su CGI, realtà virtuale e intelligenza artificiale, “L’Arte Infinita” restituisce di fatto valore a ciò che si può costruire, toccare, modellare ed è un invito a riscoprire la bellezza del fare, della materia, dell’invenzione manuale.

Al termine della proiezione, si apre il passaggio tra le due sfingi, che ci introduce alla mostra: un viaggio immersivo e formativo attraverso i luoghi, gli artisti e le tecniche che hanno dato vita a “La Storia Infinita”.

Il percorso espositivo è ricco e coinvolgente:

Opere originali del Maestro Renato Casaro , leggendario autore di manifesti cinematografici.

del Maestro , leggendario autore di manifesti cinematografici. Oltre 200 fotografie inedite , restaurate da FXLAB e provenienti dagli archivi dei realizzatori.

, restaurate da FXLAB e provenienti dagli archivi dei realizzatori. Ricostruzioni scenografiche spettacolari, a cura di Idea Factory Store e WhiteLabel .

spettacolari, a cura di e . Cimeli da collezione , come vinili e spartiti autografati da Limahl .

, come vinili e spartiti autografati da . Repliche interattive realizzate con Magnoli Props .

realizzate con . Video esclusivi di GoPractical, tra cui uno speciale cortometraggio con Tami Stronach, l’Infanta Imperatrice de La Storia Infinita, protagonista anche di un emozionante laser-show dal vivo curato da Laser Entertainment.

A completare l’esperienza, un’Area Creativa sponsorizzata da FILA-GIOTTO, dove grandi e piccoli potranno liberare la propria fantasia, dando forma concreta ai propri mondi interiori.

Info

web: www.arteinfinita.it

Orari di apertura

Ingresso ogni 30 minuti

• Da martedì a venerdì dalle 10:00 alle 18:00 (17:00 ingresso ultimo slot)

• Sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00 (19:00 ingresso ultimo slot)

Biglietti: www.ticketone.it