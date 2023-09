L’arte piange Botero, il maestro delle forme

Si è spento il celebre pittore colombiano Botero, famoso in tutto il mondo per le sue opere in cui i soggetti venivano raffigurati con forme voluminose

Nato a Medellín il 19 aprile 1932, Fernando Botero Angulo si è spento nella sua casa nel Principato di Monaco all’età di 91 anni, a causa di una grave polmonite che lo aveva costretto al ricovero in ospedale. Il celebre pittore e scultore colombiano era famoso in tutto il mondo per le sue opere in cui i soggetti venivano raffigurati con forme voluminose. Affascinato dall’architettura barocca e dalle illustrazioni della Divina Commedia di Dante Alighieri, Botero studiò all’Accademia fiorentina di San Marco, dove ricevette una forte influenza dell’arte rinascimentale.

“Credo che l’arte debba dare all’uomo momenti di felicità – diceva – un rifugio di esistenza straordinaria, parallela a quella quotidiana. Invece gli artisti oggi preferiscono lo shock e credono che basti provocare lo scandalo. La povertà dell’arte contemporanea è terribile, ma nessuno ha il coraggio di dire che il re è nudo”.