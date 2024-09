“Linus – Festival del Fumetto”, la terza edizione il 27-28-29 settembre ad Ascoli Piceno

Dal venerdì 27 a domenica 29 settembre, Ascoli Piceno ospiterà la terza edizione di “Linus – Festival del Fumetto”, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Durante questi tre giorni, il festival offrirà un programma ricco di eventi dedicati al mondo del fumetto, con dialoghi con numerosi ospiti, concerti, proiezioni, letture, mostre, e incontri con le scuole.

Questa edizione assume un significato particolare in vista del 60° anniversario della rivista “Linus”, che sarà celebrato nel 2025. La rivista ha rappresentato una svolta nel panorama editoriale italiano, elevando il fumetto a una forma di espressione artistica e intellettuale. Anche dopo sessant’anni, Linus continua a influenzare profondamente generazioni di autori e lettori, offrendo uno spazio di riflessione e creatività.

Durante la conferenza stampa di presentazione di questa mattina, tenutasi nella cornice del Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro Grassi di Milano, Piergaetano Marchetti, direttore del Piccolo, ha raccontato il profondo legame tra Milano e il fumetto, in particolar modo Linus: “Linus è stato un formante, fondamentale. Nella mia famiglia alcune battute e rassomiglianze lette su Linus sono entrate poi nel linguaggio comune, famigliare. Quando è nato, quasi 60 anni fa a Milano, riprendeva un passato importante, quello del Corriere dei Piccoli”.

«Tre giorni ricchi e “indisciplinati”, come sempre, otto appuntamenti, una mostra, in cui, sotto la lente del fumetto, e di linus, affronteremo temi importanti come quelli dei diritti e delle differenze (con FumettiBrutti), come la grande storia (la graphic novel di Guez / Matz / Maillet “La scomparsa di Joseph Mengele”), come il racconto di sé (con Gipi), tutti in dialogo con Sandro Veronesi. E, ancora, sempre nella lente del fumetto, renderemo omaggio a personalità che fanno parte del nostro immaginario poetico: De André, Paperino, Topolino, i cartoon degli anni ‘80 con Cristina d’Avena. Ci sarà tanta musica, e musica legata al fumetto e alla animazione. E ci prepareremo a festeggiare i 60 anni di questa straordinaria rivista di fumetti, unica al mondo, che è linus” ha dichiarato Elisabetta Sgarbi.

Venerdì 27 settembre

Ore 10.00 Teatro Filarmonici

Appuntamento dedicato alle Scuole Primarie “Paperino, Pippo e Topolino. Dall’America all’Italia”.

Intervengono Alex Bertani direttore editoriale di Topolino e il fumettista Francesco Artibani.

Saluti istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno) e Donatella Ferretti (Assessore alla Pubblica istruzione). Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ore 18.00 Teatro Filarmonici

Sandro Veronesi in dialogo con l’ospite Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti.

Saluti Istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno) e Francesca Filauri (Presidente Associazione Cultural-mente Insieme). Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ore 21.00 Teatro Ventidio Basso

Dialogo tra Cristina D’Avena e Oliviero Toscani, editor de La nave di Teseo.

Concerto di Cristina D’Avena e Gem Boy.

Saluti Istituzionali di Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno), Francesca Filauri (Presidente Associazione Cultural-mente Insieme), Nazzareno Cappelli (Presidente Fondazione Ascoli Cultura) e Antonio Nicoletti (Direttore Generale APT Basilicata).

Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro con prenotazione.

Sabato 28 settembre

Ore 10.00 Teatro Filarmonici

Appuntamento dedicato alle Scuole Primarie con la lezione “Disegnando Paperino” in occasione del 90° anniversario di Paperino (nato ufficialmente il 9 giugno 1934).

Intervengono Alex Bertani direttore editoriale di Topolino e il fumettista Giampaolo Soldati.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ore 18.00 Pinacoteca Civica

Inaugurazione della mostra “Franco Matticchio. Qualche volta”. Progetto di allestimento di Luca Volpatti.

Intervengono Stefano Papetti, Vittorio Sgarbi e Franco Matticchio.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ore 21.00 Teatro Ventidio Basso

Sandro Veronesi in dialogo con l’ospite Gianni Pacinotti, in arte Gipi.

Concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti con la partecipazione speciale di Elisa Menini che disegnerà live.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Biglietto cortesia 5 euro con prenotazione.

Elisabetta Sgarbi

Domenica 29 settembre

Ore 18.00 Teatro Filarmonici

Sandro Veronesi in dialogo con gli ospiti Olivier Guez e Jörg Mailliet per l’appuntamento intitolato “Il fumetto e la storia. La scomparsa di Josef Mengele”.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ore 21.00 Teatro Ventidio Basso

“De André e il fumetto”, un appuntamento dedicato a Fabrizio De André a 25 anni dalla scomparsa, in collaborazione con la Fondazione Fabrizio De André Onlus.

Intervengono Dori Ghezzi, gli sceneggiatori e autori Francesca Serafini e Giordano Meacci e Vincenzo Mollica in video. Concerto in anteprima assoluta di Alice dedicato a Faber “Alice canta De André”.Introduce Elisabetta Sgarbi. Biglietto cortesia 5 euro con prenotazione.