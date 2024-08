Milano, cliente misterioso compra 10mila euro di libri nella storica libreria Hoepli

È accaduto giovedì nella libreria Hoepli di Milano: un cliente ignoto ha comprato tutti i libri in vetrina per un totale di circa 10mila euro

È accaduto giovedì nella libreria Hoepli di Milano: un cliente ignoto ha comprato tutti i libri in vetrina per un totale di circa 10mila euro

È accaduto giovedì nella libreria Hoepli di Milano: un cliente ignoto ha comprato tutti i libri in vetrina per un totale di circa 10mila euro

È accaduto giovedì nella libreria Hoepli di Milano: un cliente ignoto ha comprato tutti i libri in vetrina per un totale di circa 10mila euro

Lo si potrebbe definire quasi un “ladro di cultura” il misterioso acquirente che nella giornata di giovedì ha letteralmente svaligiato la vetrina della storica libreria Hoepli a Milano comprando tutti i libri presenti.

Il conto: circa 10mila euro per un totale di 212 volumi che spaziano dalla narrativa all’arte fino alla statistica. Il libro più costoso? “Bruce Springsteen, Lynn Goldsmith – Limited Edition”, un tomo di 364 pagine edito del valore di 600 euro. Il generoso lettore è entrato in libreria lasciando di stucco la commessa con la sua richiesta insolita; ha poi pagato con carta e richiesto le shopper di tela per poter autonomamente portare tutti i libri con sé in taxi.

“Lavoro in Hoepli da trent’anni e un fatto simile non si era mai verificato” ha dichiarato la direttrice della libreria, Manuela Stefanelli. Al posto della solita vetrina ricolma di novità editoriali, quel giorno Hoepli ha optato per un enorme e miracoloso cartello: “Venduti tutti i libri esposti, vetrina in allestimento”.

Uno scacco matto a chi dice che le librerie sono in crisi.

di Raffaela Mercurio