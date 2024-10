Premio Nobel per la Pace all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo

Il Premio Nobel per la Pace 2024 è stato assegnato all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, che raggruppa i sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, noti anche come Hibakusha. Il premio è stato consegnato per gli sforzi volti a ottenere un mondo libero da armi nucleari e per aver dimostrato, attraverso le testimonianze, come “non debbano mai essere usate di nuovo.

Nata dopo le bombe lanciate sul Giappone nell’agosto 1945, Nihon Hidankyo si è battuta e continua a battersi per sensibilizzare sulle catastrofiche conseguenze umanitarie dell’uso delle armi nucleari.

di Raffaela Mercurio