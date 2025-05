Rissa tra tifosi a Bergamo, muore un 26enne

In una rissa in strada a Bergamo tra due gruppi di tifosi di Inter e Atalanta un 26enne è morto nella notte tra sabato e domenica. Si chiamava Riccardo Claris, atalantino. L’assassino si è costituito

In una rissa in strada a Bergamo tra due gruppi di tifosi, uno di atalantini e l’altro di interisti, un 26enne è morto nella notte tra sabato e domenica. Si chiamava Riccardo Claris ed era un tifoso dell’Atalanta, a finirlo una coltellata in via dei Ghirardelli, vicino allo stadio. L’accoltellatore, il 18enne interista Jacopo De Simone, si è consegnato ai carabinieri e si trova in carcere.

Tutto è iniziato con un mero litigio all’esterno di un bar di Borgo Santa Caterina. Gli animi si sono via scaldati, e sarebbero spuntati fuori bastoni e catene. La rissa è presto degenerata, spostandosi fino all’ingresso della casa del 18enne interista. che, dopo essere entrato, sarebbe tornato in strada con un coltello. Per difendere il fratello, a sua volta coinvolto nella rissa, sostiene De Simone. Vittima e aggressore sono entrambi incensurati.

Una residente non ha voluto guardare dalla finestra per paura, ma ha sentito urlare: «Ha un coltello, ha un coltello!». «Ho sentito degli schiamazzi nei giardinetti – racconta una ragazza, sempre della zona – e qualcuno urlare “basta”». La salma di Riccardo Claris è ora in attesa di autopsia all’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’omicidio è avvenuto alla vigilia della partita tra l’Atalanta e il Monza, alle 15 di oggi, domenica 4 aprile.

Di Giorgio Patto