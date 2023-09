Torna la Notte europea dei ricercatori

L’evento pubblico finanziato dalla Commissione Europea e rilanciato dal MUR per promuovere la cultura scientifica. Primato Italia per numero progetti finanziati

Torna anche in Italia la “Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori”, l’evento pubblico a livello europeo, rilanciato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), che promuove la diffusione della cultura scientifica e che ogni anno attira più di 1 milione di visitatori in tutta Europa.

Oggi tantissime iniziative tra spettacoli, approfondimenti laboratori ed esperimenti dal vivo, invaderanno le piazze di tutto il Paese. Obiettivo: avvicinare i giovani alle carriere scientifiche, in modo divertente e stimolante, e mettere in risalto l’importante ruolo della ricerca e il mestiere del ricercatore.

Quest’anno l’evento si svolgerà in 26 Paesi europei, grazie anche al finanziamento della Commissione Europea che sostiene l’iniziativa dal 2005. Per l’Italia è primato europeo per il maggior numero di progetti finanziati: BlueNIGHTs (CNR), BRIGHT-NIGHT (Università di Firenze), LEAF (Frascati Scienza), Sharper (Psiquadro), SOCIETY riPENSAci (CNR), S.T.R.E.E.T.S. (Università degli Studi di Napoli Federico II), SuperscienceMe (Università della Calabria), U*Night – The Researchers’ Night (Università di Torino).

Tutte le informazioni sulle città coinvolte, le attività, i progetti e i protagonisti di questa edizione sono disponibili nel portale online dedicato: nottedeiricercatori.it.

Di Claudia Burgio