Trent’anni anni fa ci lasciava Federico Fellini

Citato, imitato, osannato e criticato allo stesso tempo: Federico Fellini resta il regista simbolo del cinema italiano. Inarrivabile ieri, oggi e anche domani.

A 30 anni dalla sua morte – il 31 ottobre 1993 appena 24 ore dopo il 50esimo anniversario di matrimonio con Giulietta Masina – il Grande Riminese viene oggi ricordato con una serie di eventi e iniziative in tutto il Paese.

Lo ricordiamo con una serie di interviste che lui, per sua stessa ammissione e con la sua nota ironia, non amava particolarmente: “mi sento sempre sotto esame, non so mai cosa rispondere”.