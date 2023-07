Voci e Storie a Porto Cervo – con Luca Zaia

Ospite della seconda serata della rassegna Voci e Storie a Porto Cervo, tenutasi ieri presso il Ristorante Delle Rose, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Con la moderazione del Direttore Fulvio Giuliani e di Katia Noventa. Nell’occasione, il presidente Zaia ha presentato il suo ultimo libro “I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta”, edito da Marsilio, e affrontato gli argomenti di attualità.

Tanti i temi trattati durante l’evento, tra cui l’autonomia differenziata che per il presidente del Veneto: “È responsabilità, anche e soprattutto dei soldi che vengono affidati per gestire sanità e servizi. Delle spese da sostenere e degli sprechi da evitare. Sono stati individuati i “Lep” – Livelli Essenziali delle Prestazioni – per garantire il rispetto del principio costituzionale di pari diritti e pari accesso ai servizi e prestazioni su tutto il territorio nazionale”.

E ancora l’invasione russa in Ucraina e il delicato tema etico dell’accompagnamento al fine vita. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e prenderanno sempre il via alle ore 19:30.

Questa sera, Roberto Arditti, autore di “La Guerra in Casa”. Partner della kermesse, Ferrari Trento, eccellenza del Made in Italy, che offrirà a tutti gli ospiti l’aperitivo Ferrari nonché il partner Christian Dominici SpA. Media partner della rassegna, l’agenzia di stampa Adnkronos.

Per prenotazioni: info@laragione.eu – Clicca sul link per vedere i prossimi appuntamenti: Voci e Storie a Porto Cervo 2023 – La Ragione