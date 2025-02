Fulvio Giuliani presenta “Il Mondo della Ragione”

Si è tenuta questa mattina alla libreria Il Trittico di Milano la presentazione del libro “Il Mondo della Ragione” (Rubbettino editore), insieme al direttore Fulvio Giuliani

“Non ci interessa la commemorazione ma ci preoccupa la perdita di memoria, il sommergere il passato – anche recentissimo – in una indistinta marmellata che non ha nulla di dolce. Neanche si tratta di dire che lo scritto o l’esempio dell’uno o dell’altro sono da considerarsi ‘attuali’. Quel che serve è considerare vivo il modo in cui ciascuno di loro vide le cose”.

Il mondo sarebbe migliore se talune idee e taluni filoni culturali avessero avuto maggiore fortuna e una più attenta considerazione da parte dei contemporanei. Questo libro non intende popolare un altarino cui accendere inutili lumini, ma fornire traccia di storie che avrebbero potuto rendere diversa la Storia.