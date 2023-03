“Il fronte russo”, Luca Steinmann racconta la guerra

La guerra in Ucraina raccontata dal fronte russo, oggi alle 18:30 presso la Feltrinelli in Piazza Duomo (MI) l’incontro con il giornalista

La guerra in Ucraina raccontata dal fronte russo, oggi alle 18:30 presso la Feltrinelli in Piazza Duomo (MI) l’incontro con il giornalista

“Nulla sarà più come prima” ci aveva detto mesi fa Luca Steinmann, uno dei pochissimi giornalisti occidentali presenti sul fronte russo dall’inizio del conflitto.



Vincitore della 62esima edizione del Premiolino (uno tra i più prestigiosi riconoscimenti in ambito giornalistico) per i suoi servizi sulla guerra nel Donbass, insieme al fotoreporter Gabriele Micalizzi che si è assicurato il premio con i suoi reportage da Mariupol sulla distruzione del teatro e dal sottosuolo delle acciaierie Azovstal. Quei sette mesi trascorsi nel Donbass hanno dato vita al libro “Il fronte russo – La guerra in Ucraina raccontata dall’inviato tra i soldati di Putin”, edito da Rizzoli e disponibile in tutte le librerie (oggi alle 18:30 la presentazione con l’autore alla Feltrinelli di Piazza Duomo a Milano).

Alla domanda su quale sia la cosa che l’ha colpito di più in questi mesi, Steinmann risponde: “Non ce n’è una in particolare, ce ne sono tante. In generale è la dignità delle persone e la volontà di tante di loro di rimanere nelle proprie case nonostante la guerra: bambini, giovani ma soprattutto anziani, tutti accomunati da un grande pragmatismo”. Sfogliando le pagine del libro si ha come l’impressione di riuscire a riportare indietro le lancette dell’orologio e di rivivere passo passo l’escalation dell’invasione russa. Il giornalista arrivato al fronte il 18 febbraio del 2022, ha seguito per diversi mesi le truppe nella loro avanzata: nelle trincee intorno a Donetsk, negli scontri armati dentro l’acciaieria di Azovstal, a Lugansk, in Crimea a Sud dell’Ucraina e nella centrale atomica di Zaporizhya.



“Mi sono sempre percepito come un corpo estraneo a tutto ciò che vedevo, un osservatore esterno che riporta le scene di morte e disperazione che ha intorno a sé – scrive Steinmann – Durante quest’anno non sono mancate le pressioni nei miei confronti, ma non sono mai stato censurato”. Un lavoro prezioso e unico, ma soprattutto delicato vista la posizione “scomoda” ricoperta dal giornalista, inviato tra i due fuochi: “Criticabile dal fronte russo, perché si sarebbe voluta una versione di propaganda, e da quello occidentale, perché ci si sarebbe aspettati una versione più atlantista”, come dichiarato da lui stesso. Steinmann riporta con accurata sensibilità e preparazione non solo gli scenari freddi e crudi di una guerra violenta e fratricida, ma anche le testimonianze e i pensieri delle persone incontrate lungo il suo viaggio: uomini, donne, bambini, soldati, volontari e rifugiati, che hanno vissuto sulla propria pelle i giorni del conflitto.



“Scrivendo questo libro ero cosciente che i due fuochi si sarebbero potuti trasformare in giudizi di parte”.



Di Claudia Burgio