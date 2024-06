È ora in vendita in tutti gli store digitali e nelle principali librerie fisiche il nuovo libro “Il Mondo della Ragione”, in regalo per tutti gli abbonati

È ora in vendita in tutti gli store digitali e nelle principali librerie fisiche il nuovo libro “Il Mondo della Ragione”, in regalo per tutti gli abbonati

È ora in vendita in tutti gli store digitali e nelle principali librerie fisiche il nuovo libro “Il Mondo della Ragione”, in regalo per tutti gli abbonati

È ora in vendita in tutti gli store digitali e nelle principali librerie fisiche il nuovo libro “Il Mondo della Ragione”, in regalo per tutti gli abbonati

Per celebrare i tre anni del quotidiano “La Ragione” è ora in vendita in tutti gli store digitali e nelle principali librerie fisiche il nuovo libro “Il Mondo della Ragione”, e in regalo per tutti gli abbonati. Edito in collaborazione con il Rubbettino.

Una collezione di 161 storie di vita scelte da La Ragione in questi tre anni dalla nascita del nostro quotidiano. Donne e uomini che disegnano il nostro mondo ideale, fatto di valori in cui crediamo fermamente, tutti raccolti in un volume di 171 pagine con grafiche inedite, colorate e stampate su carta pregiata.

Un viaggio attraverso quello che potremmo definire il Pantheon di volti che non sono più fisicamente tra noi – da Giuseppe Garibaldi a Muhammad Alì, Sandro Pertini, Alcide De Gasperi, Maria Callas, Nelson Mandela, Marco Pannella, fino a Harry Truman, solo per citarne alcuni – che continuano a influenzare il nostro quotidiano, grazie alle loro scoperte, imprese sportive o scelte politiche.

Scoprili tutti! Clicca qui



Di Claudia Burgio