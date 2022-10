Il ritorno de La Ragione a Edita, Fiera per l’Editoria

, Fiera per l’Editoria, si è conclusa con successo nella splendida cornice di Cascina Cuccagna con gli auguri dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Noi de ‘La Ragione’, così com’era stato per la 1ª edizione, abbiamo seguito l’iniziativa con entusiasmo.

Un’edizione ricca di spunti e riflessioni imprescindibili per il settore editoriale di cui facciamo parte e con una partecipazione maggiore: non solo più espositori, autori e case editrici ma anche presentazioni e incontri sui mestieri dell’editoria, workshop di traduzione e scrittura e uno spazio interamente dedicato ai bambini con ‘EditaKids’.

A confermarlo è proprio Edoardo Meazza, organizzatore di Edita: “L’anno scorso è andata molto bene, siamo stati molto soddisfatti ma quest’anno lo siamo ancora di più. È sempre più una fiera speciale perché dà modo a tutti i professionisti del settore editoriale di rapportarsi direttamente con il pubblico dei lettori”.

Sono proprio i lettori i protagonisti di Edita e di tutte le fiere del libro che continuano a costellare l’intero territorio collezionando numeri d’affluenza da record, a dispetto di statistiche sulla lettura sempre più sconfortanti nel nostro Paese. È la prova che il libro è vivo, non subisce arresti e che può ancora diventare un traino importante per l’economia italiana.

Quest’anno Edita è stata inaugurata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, che conferma la già chiara posizione di supporto dell’amministrazione meneghina verso questo genere di iniziative: “Le fiere del libro sono molto diverse tra loro. C’è la grande madre fiera che è il Salone del Libro di Torino ma anche l’iniziativa milanese di BookCity. Insieme ad esse, sono nate altre iniziative che si diversificano ma, contemporaneamente, completano l’offerta. Non sono meno importanti ma diventano invece una grandissima opportunità per creare delle sinergie tra tutti i protagonisti della filiera economico-editoriale”.

Anche la scelta della splendida Cascina Cuccagna, confermata per il secondo anno consecutivo, non è causale perché ha saputo cogliere l’importanza di una fiera come Edita. Recentemente è nata una bellissima libreria al suo interno, diretta da Marta Zanotti, particolarmente attenta non solo alla vendita ma anche all’organizzazione di iniziative di promozione della lettura nel quartiere, soprattutto tra i più piccini.

Un ultimo aspetto, non meno importante, è anche il ritorno in presenza delle fiere. “Sono tornato pochi giorni fa da Helsinki, dove ha avuto luogo il “World Cities Culture Form” con rappresentanti da San Paolo, Varsavia, Parigi, Londra ma anche dall’Oriente e devo dire che tornare finalmente a vivere queste iniziative in presenza è motivo di grandissima gioia. Auguro quindi il miglior futuro ad Edita e alle piccole e grandi iniziative editoriali che verranno”, conclude Tommaso Sacchi.

di Raffaela Mercurio