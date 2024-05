Ilaria Cuzzolin de La Ragione vince il premio giornalistico “Sviluppo Sostenibile 2023″

La giornalista Ilaria Cuzzolin della nostra redazione si è aggiudicata ieri la prima edizione del premio giornalistico “sviluppo Sostenibile 2023”, promosso dalla società Ecoridiana, azienda leader mondiale nello smaltimento di rifiuti soprattutto in campo sanitario.

Il premio, destinato ai giornalisti italiani della carta stampata e del web. diviso in più categorie è stato voluto per riconoscere il lavoro importantissimo di quei giornalisti che trattano tematiche legate alla green economy, finanza ed economia circolare e storie imprenditoriali di successo.

Proprio in quest’ultimo campo la collega Cuzzolin si è distinta per aver raccontato la storia imprenditoriale di San Marco Group, azienda veneta attiva nelle vernici e all’avanguardia sin da tempi non sospetti sul fronte del welfare aziendale.

Questa la motivazione del premio vinto nella categoria “giornalista dell’anno con il miglior articolo su storie imprenditoriali di successo”: l’intervista affronta il tema di grande attualità del welfare aziendale e delle strategie imprenditoriali per fidelizzare i propri dipendenti, con un interessante focus sulla genitorialità, che si collega al crescente fenomeno della denatalità che colpisce il nostro Paese.

A questo link è possibile leggere l’articolo che è valso il premio.

Gli elaborati candidati sono stati valutati da una commissione tecnica, presieduta da Francesco Perrini, Associate Dean for Sustainability di SDA Bocconi School of Management, e composta da giudici indipendenti del mondo accademico e imprenditoriale, affiancata da una giuria media, composta da caporedattori delle principali testate economico-finanziarie, generaliste e specializzate italiane.

“I nostri più sinceri complimenti a tutti i giornalisti finalisti e ai vincitori”, ha dichiarato Andrea Giustini, fondatore e Presidente del Gruppo EcoEridania. “Con oltre 150 articoli candidati in questa prima edizione, il nostro premio vuole riconoscere il giornalismo di qualità e conferma il ruolo fondamentale dei media nell’offerta di informazione chiara e trasparente, oltre alla loro funzione di education e fonte di continuo dibattito.”

Hanno vinto anche per la sezione Autore del miglior articolo divulgativo Minna Beba; Autore del miglior articolo Inchiesta Vito Tartamella; Autore del miglior articolo su Storie imprenditoriali di successo Ilaria Cuzzolin; nella sezione Innovation, dedicato alle forme di giornalismo innovative e multimediali, prima è arrivata Anna Marino ex aequo con Santina Giannone. Di seguito uno scatto con i vincitori.