60 seconds del lunedì sera: La Ragione cresce! Aumenta la foliazione, da 8 a 12 pagine, e parte la campagna abbonamenti mensili e annuali

60seconds. La Ragione cresce!

Da domani passeremo da 8 a 12 pagine e lanceremo la campagna abbonamenti dell’edizione cartacea. La Ragione ti raggiungerà direttamente a casa tua, in tutta Italia! Per godersi il piacere di sfogliare il quotidiano, pensare, approfondire, confrontarsi.

Sull’app de La Ragione e su www.laragione.eu potrete sottoscrivere l’abbonamento mensile a 9.99€ e annuale a 99.99€, in questo secondo caso riceverete in omaggio per ben due mesi La Ragione!