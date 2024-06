E sono tre! Buon compleanno a La Ragione

Oggi, tre anni fa esatti, usciva il primo numero de La Ragione.

Il 2 giugno 2021 – data simbolo scelta non certo a caso – cominciava un’impresa editoriale considerata da molti una follia per una robusta serie di ragioni. La scelta di non abbandonare la versione cartacea, oggi più che mai confermata nella sua dimensione in abbonamento per raggiungere a casa ciascun lettore innamorato dell’antico sfogliare le pagine. Il non essere schierati in una squadra o in un’altra, secondo lo schema tipico dei nostri tempi fra giornali, televisioni e radio.

Ancora, la struttura più che snella, che poggia sul lavoro e la passione di un gruppo di professionisti che ne La Ragione hanno ritrovato anche un po’ di quell’entusiasmo sopito dalla troppa routine di altre esperienze. L’idea di provare a costruire uno spazio in cui non si urli. Privilegiare il pensiero, qualcosa quasi fuori moda.

Eppure siamo qui, grazie a chi ha creduto in questo gruppo di lavoro, il chairman del gruppo Orlean Invest Holding Gabriele Volpi e il suo Ceo Gianpiero Fiorani.

Siamo qui perché finanziano la nostra idea di informazione, commento, approfondimento, cultura e anche – lo sottolineo con forza – formazione.

C’è l’orgoglio, infatti, della nostra Academy interna che ha permesso di formare il team di giovani giornalisti, ma anche content creator, reporter, movie maker, podcaster che giorno dopo giorno alimentano l’attività de La Ragione su app, sito, social, podcast, nelle tante attività live che abbiamo curato e continuiamo a sviluppare. In particolare nell’hub culturale milanese di Corso di Porta Ticinese.

Grazie a voi, grazie a chi ci ha creduto, grazie a chi ci dice che nessuno ci legge… eppure ci legge.

A chi ci segue in televisione in radio, negli spazi che tanti colleghi ci riservano quotidianamente al fianco delle più blasonate e antiche testate nazionali. Al netto dell’amicizia e dei buoni rapporti, se ciò accade è perché evidentemente La Ragione porta qualcosa di diverso nella scena di talk o dibattiti.

Guardando indietro, vorremmo aver fatto tanto altro e non riusciamo a non pensare a ciò che è mancato, più che a ciò che si è realizzato. Lo prendiamo – a cominciare dal sottoscritto e da Davide Giacalone – come un impegno con noi stessi e ogni singolo lettore, su qualsiasi piattaforma, di ogni singola riga o pensiero che mettiamo a vostra disposizione.

Buona Festa della Repubblica!

di Fulvio Giuliani