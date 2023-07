Non comprare un’ottima camicia perché “made in Romania”

Un problema che si fanno più le aziende, che non si accorgono come i consumatori siano ormai pronti. A una condizione però

Un paio di settima e fa la Guardia di Finanza, nei pressi di Treviso, ha intercettato un camion zeppo di camicie di alta sartoria provenienti dalla Romania ma riportanti l’etichetta fasulla “made in Italy”. Un carico di 786 camicie dal valore piuttosto ingente: circa 70mila euro, a dimostrazione del fatto che tessuto, taglio e cura dei dettagli fossero di pregio.

Nulla di nuovo, accade ogni giorno. E chissà quanti dei prodotti che teniamo in casa riportano la dicitura “prodotto in Italia” quando in realtà sono stati confezionati interamente all’estero.

Quello che molte aziende non hanno ancora capito è che in un momento in cui l’inflazione corre molto più velocemente degli stipendi, una fetta di italiani se ne frega bellamente del “made in Italy” e cerca di risparmiare dove può; lo stesso fanno le imprese che per tagliare il costo del lavoro si rivolgono a “mani straniere” (solo che quelle oneste lo comunicano ai propri clienti). La conferma di questo bisogno arriva dal successo di molte app di fattura cinese – l’ultima in ordine di tempo si chiama Temu e della sua etica abbiamo parlato su queste pagine proprio di recente – dove i prodotti hanno prezzi stracciati oltre a una dubbia qualità. Tuttavia c’è una clientela che alla qualità tiene ancora e che, al tempo stesso, cerca il prezzo “giusto”, pretesa assai difficile da soddisfare in Italia a causa del caro delle materie prime e del costo del lavoro. Tradotto, c’è una clientela che quelle camicie – anche se made in Romania – le comprerebbe più che volentieri.

Già lo facciamo da decenni, senza porci troppe domande, con certi marchi “americani” prodotti in Cina come Nike e Apple, davvero non potremmo farlo anche con quelli “italiani”?