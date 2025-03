Oscar 2025, i look più brutti e assurdi indossati dalle star di Hollywood

La notte degli Oscar 2025 è anche un’occasione per poter ammirare abiti meravigliosi. Ma non sempre. Alcuni look peccano di stravaganza ed eccentricità e finiscono per attirare l’attenzione non per la loro bellezza ma per la bizzarria che emanano. Così, persino bellissime donne come Ariana Grande vedono sminuite la loro femminilità e silhouette.

Ma poco importa, come si dice, l’importante è che se ne parli.

Ecco alcuni dei look più brutti e assurdi di questi Oscar 2025.

Ariana Grande

Lo sguardo di Ariana Grande in questo scatto dice già molto. Pare impaurita e in effetti un moto di terrore viene anche a chi osserva con attenzione questo abito che la fa sembrare una di quelle ballerine che ruotano sui carillon; una bambolina posseduta che sotto la gonna nasconde chissà cosa (o chissà chi…).

Cynthia Erivo

L’altra coprotagonista del film Wicked, assieme ad Ariana Grande, l’una è la buona, l’altra è la cattiva. E infatti qui, la Erivo, sembra proprio la moglie di Dracula, invitata col marito a una serata di galà dove probabilmente si brinderà con calici ricolmi di sangue. L’ultima goccia da recuperare rigorosamente con l’unghia dell’indice che dovrebbe superare i 10 cm a vedere dagli artigli che mostra in foto. Orrore.

Alba Rohrwacher

Mentre le colleghe si sfidano a colpi di scollature, ecco apparire sul red carpet Alba Rohrwacher, catapultata in epoca moderna direttamente dall’800, primi del 900 (o forse è solo stata consigliata – mala – da qualche stilista Amish). Balze sulle maniche, balze sul vestito, a questo punto per coerenza poteva optare anche per un’acconciatura tutta scalata in stile Farrah Fawcett e invece appare con quel finto spettinato che la fa solo apparire trasandata.

Isabella Rossellini

Non solo la delusione per il mancato Oscar ma anche quella di vedere un’italiana sì vestita. Pare aver rubato i tendaggi dalla stanza di hotel che la ospita per l’occasione. Nessuna forma, niente decorazioni, la semplicità che svilisce, avvilisce e deprime pure un po’. Siamo comunque alla notte degli Oscar signora Rossellini, non al Gran Galà del burraco!

Stacy Martin

Prendi la forma del dolce di Pasqua – la Colomba per la precisione – ricoprila con la carta da parati della casa del film “”The ring” ed ecco pronto l’abito per la bellissima Stacy Martin. Vince forse il premio di abito più brutto di tutta la serata, durante la quale l’attrice non deve avere avuto facile una volta seduta al proprio posto. Una sola domanda: ma perché?

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg è una delle attrici più iconiche e potenti di Hollywood eppure, tutto questo, non è servito a tenerla al riparo da chi di moda ne capisce poco. Bello l’effetto liquid metallizzato del tessuto ma si può dire che un abito così non sia per tutte, senza essere tacciati di body shaming? La intozzisce da morire, siamo onesti! Permesso solo a persone sopra il metro e 80, questo modello starebbe male anche una moderna Cenerentola in chiave rock. E poi un vestito così deve crederci fino in fondo: qual è il senso di non farlo toccare a terra? Nessuno.

Zoe Saldaña

Non era facile mortificare una donna bellissima come Zoe Saldaña e invece gli stylist di Yves Saint Laurent ci sono riusciti. Bene il colore bordeaux che è una delle tendenze di questa stagione ma no a tutte quelle balze che la fanno sembrare un lampadario impolverato nella casa di campagna della nonna (defunta). Promosso il guanto in tulle trasparente che pare evidente essere diventato un must-have (stravisto anche a Sanremo).