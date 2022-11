Primadonna Cruciani

Cruciani, lo storico marchio famoso per i suoi cashmere, punta sulle donne. Ieri a Milano in zona Tortona, celebre per il Fuorisalone del design e dove grandi nomi della moda hanno presenze importanti (da Armani a Fendi, solo per citarne due), ha presentato la sua prima collezione al femminile. Disegnata dalla stilista Milena Motta e pensata per una donna concreta, si caratterizza per maglie e copricapi adatti alla vita di tutti i giorni ma al tempo stesso raffinati ed eleganti. “Proposte senza tempo” le definisce Riccardo Antonioni, responsabile commerciale di Cruciani. “La linea, infatti, prende il nome di ‘Timeless Luxury’ perché questi capi una volta nell’armadio non invecchiano, guadagnando semmai valore”. Il brand, che lo scorso marzo è passato sotto il controllo della Orlean Invest Holding, vive un momento di forte espansione: «Un obiettivo reso possibile dalla chiarezza degli obiettivi, dalla professionalità delle nostre maestranze e dall’altissima qualità dei nostri capi» continua Antonioni, che vanta un’esperienza trentennale nel campo del fashion system. «Il prossimo target è rendere le collezioni donna piene protagoniste della nostra strategia di sviluppo, al pari di quelle maschili. Non solo un complemento dell’uomo, come accadeva prima quando il brand si concentrava pressoché esclusivamente su quest’ultimo».

Il gruppo intende crescere sempre più all’estero – dove già si trova la sua quota di business più importante (apprezzato com’è in particolar modo in Germania, Austria, Svizzera e nei Paesi del Nord Europa) – ed è all’assalto dei nuovi mercati del segmento del lusso. Del resto, la maglieria e la produzione artigianale rappresentano due fiori all’occhiello del Made in Italy che tutto il mondo ci invidia, fatto di prodotti di eccellenza e professionalità impareggiabili. Novità in vista anche per gli iconici braccialetti della linea Cruciani C: «Abbiamo ricevuto moltissime richieste, tanto che stiamo ridefinendo la produzione» continua Antonioni. «Prossimamente sarà possibile acquistarli solo online, senza l’intermediazione dei negozi». Bocca cucita invece sul loro nuovo look, che verrà presentato prima di gennaio: «Posso soltanto dire che se il ‘vecchio’ modello era un prodotto molto pop, quello in preparazione vuole posizionarsi in un segmento più alto, più vicino a quello della nostra collezione moda. In ogni caso la storia non si abbandona mai del tutto. È stata fondamentale per arrivare sin qui». Ora, però, si programma in grande e la prima collezione donna mai presentata da Cruciani segna solo un primo passo nel futuro.