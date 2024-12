23 anni fa usciva in Italia Harry Potter e la pietra filosofale

Ventitré anni fa usciva nelle sale cinematografiche italiane uno dei film che avrebbe cambiato per sempre l’infanzia e l’adolescenza di tantissimi bambini e giovani, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ovviamente stiamo parlando di Harry Potter e la pietra filosofale. Per festeggiare questo traguardo, e soprattutto per i più nostalgici, ecco un video con gli allora piccoli attori Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson durante un’intervista in cui raccontano come avrebbero speso il loro primo stipendio da capogiro. Con una lacrimuccia e un sorriso accettiamo il tempo che passa, consapevoli, però, che più la lancetta degli anni avanza più consegna alla storia il magico mondo di Harry Potter.

Di Matilde Testa