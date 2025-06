Addio a Brian Wilson, co-fondatore dei Beach Boys

È morto all’età di 82 anni Brian Wilson, co-fondatore dei Beach Boys. A dare l’annuncio è stata la famiglia del celebre cantante, senza fornire immediate ulteriori informazioni. Wilson soffriva di demenza e lo scorso anno, dopo la morte – a gennaio – della moglie Melinda, era stato messo sotto tutela legale.

La morte di Brian Wilson. L’annuncio della famiglia

Come riporta la Bbc, la famiglia di Wilson ha dato il triste annuncio. “Siamo addolorati nell’annunciare la scomparsa del nostro amato padre Brian Wilson”. In questo momento siamo senza parole. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy in questo momento di lutto. Sappiamo di condividere il nostro dolore con il mondo”. Sono queste le parole scritte dalla famiglia in un comunicato diffuso online.

Brian Wilson, un innovatore. Un autentico spartiacque nella storia della musica del Novecento

Brian Wilson non è stato solo il cuore creativo dei Beach Boys: è stato un innovatore, un autentico spartiacque nella storia della musica del Novecento. Ridefinì il concetto stesso di album, trasformandolo da raccolta di singoli a esperienza sonora coerente e immersiva, ispirando intere generazioni, segnando un solco. Un prima, un dopo.

Fu tra i primi a utilizzare lo studio di registrazione come strumento creativo a sé, giocando con tecniche di multitraccia, arrangiamenti orchestrali, modulazioni armoniche e via discorrendo ben prima che fossero la norma. Uno sperimentatore instancabile.

Fragile ma visionario, dimostrò che la vulnerabilità può essere forza creativa. E che la musica pop può toccare eccome le vette dell’arte.

Oggi abbiamo perso un pioniere, ma è certo che il suo impatto resterà impresso in ogni nota che oserà andare oltre i confini del già sentito.

I grandi successi dei Beach Boys

Sono tanti, tantissimi i grandi successi dei Beach Boys. Successi planetari come, per esempio, “Good Vibrations” e “California Girl”. E ancora, per citarne altri: “I Get Around”, “Don’t Worry Baby” e “Barbara Ann”. Brani che hanno reso il gruppo californiano popolare in tutto il mondo.

di Federico Arduini