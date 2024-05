Addio a Franco Di Mare

È morto, all’età di 68 anni, Franco Di Mare. In una recente intervista aveva dichiarato di avere un tumore incurabile

È morto Franco Di Mare, il giornalista e conduttore televisivo proprio poche settimane fa aveva annunciato di essere malato di mesotelioma, ospite della trasmissione “Che tempo che fa”. Aveva raccontato di essersi ammalato proprio dopo essere stato inviato di guerra a lungo nei Balcani, dove venivano utilizzati proiettili all’uranio impoverito che liberavano particelle di amianto. Una vita da inviato, che gli aveva regalato anche la più grande gioia della sua esistenza: a Sarajevo aveva adottato una bambina, Stella, che all’epoca aveva dieci mesi.

In tv Di Mare aveva anche accusato i vertici Rai di essersi “dileguati” dopo la scoperta della malattia. Viale Mazzini aveva poi fatto sapere di essere venuta a conoscenza della sua condizione solo dopo l’intervista televisiva. Il conduttore, che da tempo viveva con la bombola dell’ossigeno, proprio poche ore prima di morire si era sposato con la compagna, conosciuta proprio a Saxa Rubra.

Da Fazio aveva detto: «Ho avuto una vita bellissima, mi voglio legare all’idea che c’è una vita, mi spiace scoprirlo solo adesso. Non è ancora tardi perché, come diceva Boškov: partita finisce quando arbitro fischia. Il mio arbitro non ha fischiato ancora».

di Annalisa Grandi